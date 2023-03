Zelenskõi rääkis Ukraina infrastruktuuri taastamisest

President märkis, et eelmisel nädalal saavutati mitmeid olulisi tulemusi, mille seas eelkõige töös selle nimel, et Venemaa võetaks agressiooni eest vastutusele.

Zelenskõi sõnul oli sel nädalal olulisi edasiminekuid ka energeetikavaldkonnas, millega said alguse ettevalmistused järgmiseks kütteperioodiks.

«Kõikvõimalikud stsenaariumid on väljatöötamisel ja tehakse kõik, et järgmiseks talveks olla igaks ohuks valmis,» lubas president.

«See on suur töö ja see on juba alanud,» ütles riigipea.