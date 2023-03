VIDEO ⟩ Helme: kuni me pole saanud kohtult kõiki logisid, me valimistulemust ei tunnista

«Me nõuame kohtult välja kõik logid, kõik programmijupid, mis me saame nõuda,» ütles Helme.

«Ma hoiatan ka selle eest, et kõik see, millest me rääkisime valimiskampaania ajal, millest me oleme rääkinud viimased kaks aastat, kõik need halvad asjad hakkavad erilise kiiruse ja erilise jõulisusega meie elu rikkuma,» ütles EKRE esimees.

«Kõik kes hääletasid nende liberaalsete erakondade poolt selle jutuga, et muidu tuleb paha EKRE, hakkavad saama veel rohkem inflatsiooni, hakkavad saama veel rohkem immigratsiooni, hakkavad nägema veel jultunumat kahetasandilist õigussüsteemi, kus reformierakondlastel pole kunagi üheski paragrahvis mitte ühtegi süüd ja nendele, kes on alati Reformierakonna vastu, leitakse alati paragrahv,» ütles Helme.

«Nad hakkavad nägema regionaalpoliitika täielikku hääbumist, hakkavad nägema lisaks Nursipalule, kus teerull pannakse täiega kinni, igas maakonnas teerulli tuulikute tegemiseks, kõike seda me hakkame nägema. Vaesumine jätkub, immigratsioon jätkub, korruptsioon jätkub ja tulevad vihakõneseadused, et me ei saaks seda kõike kritiseerida. Tulevad pöörasemad kui kunagi varem seksuaalperverssuste seadustamised, igasugused transsoolisuse jurad. Kõike sea me hakkame saama, sest meil on e-valimised,» lausus Helme.