ELil pole tõendeid Hiina kavatsuse kohta Venemaale relvi saata

Anadolu andmetel ütles seda Saksamaa kantsler Olaf Scholz ühisel pressikonverentsil Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga.

«Me kõik nõustume, et relvavedu ei tohiks toimuda ja Hiina valitsus on ka teatanud, et ei tarni neid. Seda me tahame ja seda me praegu ka näeme,» ütles Scholz.

Euroopa Komisjoni juht kinnitas, et selliseid tõendeid veel pole, kuid olukorda tuleb jälgida iga päev tähelepanuga.

Küsimusele Hiina-vastaste sanktsioonide kohta selliste saadetiste korral vastas von der Leyen, et see on praegu «hüpoteetiline küsimus».

Hiina juhtkond vihastas Kremli peale, kes lekitas läände teavet Hiina relvade Venemaale tarnimise läbirääkimiste kohta, vahendas Unian laupäeval Suurbritannia väljaannet Economist.

«Hiina soovis, et igasugune toetus jääks saladuseks. Hiina teab, et Venemaa [Ukraina vallutamise] kampaania toetamine õõnestab tema väidet olla neutraalne vahendaja,» ütles Economistile anonüümsust palunud euroametnik.

Ühtlasi märgitakse, et Hiina on oma Ukraina «rahuplaaniga» juba sattunud lääne kriitika alla ning relvade tarnimine «mürgitab veelgi suhteid» Ameerika ja Euroopaga.

Valge Maja riikliku julgeolekunõukogu eestkõneleja John Kirby sõnul pole Ühendriikidel ühtegi viidet sellele, et Hiina oleks otsustanud Venemaale relvi tarnida, kuid selline võimalus on siiski endiselt kõne all.

«See ei oleks hea Hiinale ja nende positsioonile rahvusvahelises kogukonnas, mida nad väga hindavad,» ütles Kirby reedel.

«Oleme Hiinale öelnud, et oleme selle pärast mures,» lisas Kirby.

USA hoiatas Hiinat juba aasta tagasi Ukrainat rünnanud Venemaa relvastamise eest. Hiina on kindlalt eitanud väiteid, et kaalub Venemaa relvastamist.