Vooglaid alustas saadikukarjääri Helmete jutu kordamisega: valimiste tulemus saavutati ebaausal teel

EKRE esimees Martin Helme ütles Postimehele pühapäevasel valimispeol, et nemad ei tunnista e-valimiste tulemusi ning plaanivad asja edasi kaevata.

«Võit võiduks. Võidu puhul võis arvata, et Reformierakond saab esimese koha. Mida me ei ole nõus praegu tunnistama, on see, et meil kohti vähenes. Meie arvates e-valimised ei ole õiged ja seda me hakkame homme protestima.»

Ka Mart Helme ütles, et nemad tegid kõike õigesti ja ausalt. «Erinevalt nendest, kes meilt varastasid meie väljateenitud võidu,» sõnas ta, vihjates Reformierakonnale.

Kahtleb samuti häälte õigsuses

Varro Vooglaid, kes kogus valimistel Haaberstis, Põhja-Tallinnas ja Kristiines 2518 inimese hääle, sõnas päev pärast valimispäeva, et tal ei ole põhjust tulemuste üle rõõmustada. «Vastupidi, olukord on erakordselt sünge ja sügavalt pettumust valmistav. Ma ei mäleta, et oleksin kunagi olnud meie riigielus nii pettunud.»

Sarnaselt Helmetega tõi Vooglaid välja väidetavalt kelleltki kuuldud ütluse: «Ei teagi, kumb oleks hullem – kas see, et niisugune tulemus saavutati nahaalse valimiste võltsimisega, või see, et niisugune ongi meie rahva tahe…»

«Fakt on see, et valitsuse rahastatud meedia poolt vahetult enne valimisi ellu viidud pretsedenditult valeliku ja massiivse, EKREt täiesti alusetult Kremliga seostanud psühholoogilise rünnaku tingimustes saavutati valimiste tulemus ebaausal teel,» on Vooglaiu seisukoht.

«Samuti on fakt, et valimiste tulemuse pea peale pööranud e-valimisi usaldada ei saa, sest need pole reaalselt kontrollitavad. Mitte ilma asjata ei ole ükski lääneriik neid kasutusele võtnud.»

«Kuidas sellises usaldusekriisis elementaarset kokkukuuluvustunnet omava rahva, ühiskonna ja riigina edasi minna, see jääb tõsiseks küsimuseks, millele minul vastust ei ole. Igal juhul on Eesti olukord nüüd erakordselt räbal. Jah, Eesti on kindlates kätes – aga mitte kätes, mis Eestist hooliks. Vastupidi, need käed hakkavad Eesti kallal tegema rüvedaid asju. Kurjad vaimud on valla päästetud.»