VIDEO ⟩ Eesti 200 juht Lauri Hussar: ootan veel Kallase kõnet

«Me oleme saanud üle kolme korra rohkem hääli kui neli aastat tagasi. Valimised on näidanud, et liberaalse ja uuendusmeelse valija hääl on võimas,» alustas Hussar pressikonverentsi.

Hussar viitas Kallase hommikusele väljaütlemisele, et nüüd algavad arutelud erakondade juhtidega ning lisas, et Eesti 200 on igal juhul valmis oma programmi elluviimisega alustama: «Ma ei ole telefonikõne Kaja Kallaselt veel saanud, aga ma ootan selle ära ja siis me saame rääkida ootustest.»

«Valija on väga selgelt andnud jõulise mandaadi liberaalsetele jõududele ja ma usun, et see on täna üks kaalukamaid argumente, mis võiks ka Reformierakonna otsust kallutada,» vastas Hussar küsimusele võimalike võimuliitude kohta. «Reformierakond peab ise endas leidma selle selguse, et kuidas ja kellega koalitsioon moodustada,» lisas ta.