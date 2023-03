Vasakpartei ja Vene-meelne liikumine hakkavad jagama Eesti maksumaksja raha

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei (EÜVP) ja liikumise «Koos» liit sai eilsetel Riigikogu valimistel umbes 14 500 häält, mis ületas 2% künnise. See tähendab, et erakonnaseaduse alusel saab EÜVP riigieelarvest rahalist toetust neljaks aastaks. 30 000 eurot aastas makstakse välja võrdsetes summades kord kuus.

Häälte jaotusest nähtub, et see 30 000 eurot aastas on kollektiivne saavutus. Tekib küsimus, kuidas jaguneb rahastus EÜVP ning Aivo Petersoni ja Oleg Ivanovi liikumise vahel.