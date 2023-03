Seeder: loodav koalitsioon neli aastat ei püsi

Seederi sõnul oli Reformierakonna ettepanek alustada koalitsiooniläbirääkimisi erakonnaga Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga ootuspärane. «Minu jaoks oli see 99,9 protsenti selge juba valimisteööl, kui selgusid esialgsed valimistulemused,» ütles Seeder BNSile. «Ei olnud üllatus ja ei ole ka pettunud, kuna see ei tulnud ootamatult,» lisas ta.

Seederi sõnul rääkis ta esmaspäeval kaks korda Reformierakonna esimehe Kaja Kallasega telefoni teel. «Vestlused pigem kinnitasid, et selline valik sünnib. Vestluse sisu tulemusena minus see veendumus kinnistus,» rääkis Seeder.

Isamaa on olnud lõppeva perioodi ehk nelja aasta jooksul kahes erinevas koalitsioonis ning vahepeal opositsioonis. «Elu on muutlik. Kui me mõtleme järgnevale neljale aastale, siis praegu on Reformierakonnal neli-viis erinevat koalitsiooni moodustamise võimalust. Suure tõenäosusega praegu moodustuv koalitsioon ei jää neljaks aastaks. Seni ei ole ühtegi koalitsiooni olnud, mis oleks algusest lõpuni vastu pidanud,» lausus Seeder.