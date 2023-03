Reformierakonna juht Kaja Kallas andis teisipäeval teada, et tegi koalitsiooniläbirääkimiste ettepaneku sotsiaaldemokraatidele ja Eesti 200-le. Ta sõnas, et otsus jätkata sotsidega ei tulenenud sellest, et justkui Isamaaga koostöö sujunud ei oleks.