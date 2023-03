Riigikogusse valitud kandidaatidel on saadikukohale asumise otsustamiseks veel ka aega. Riigikogu valimisseadus ütleb, et kui valitud kandidaat on riigikogu liikme ametiga ühitamatus ametis, peab ta viie päeva jooksul pärast valimistulemuste väljakuulutamist valimiskomisjoni teavitama, kas loobub mandaadist või asub saadikukohale. Europarlamendi ja riigikogu liige ei saa korraga olla.