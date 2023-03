GALERII JA VIDEO ⟩ Koalitsioonikõnelused said avapaugu. Läänemets: varem pole olnud koalitsiooni, mille ühisosa on nii suur

Reformierakonna juht Kaja Kallas ütles teisipäeval, et nende eesmärk on jõuda läbirääkimistega lõpule enne, kui valimistulemused välja kuulutatakse. Esialgu lepitakse kokku koalitsioonikõneluste ajakavas ning saadakse ülevaade riigi rahanduslikust olukorrast. Reformierakond on juba nentinud, et tõenäoliselt ootavad avalikku sektorit ees suuremad kärped.