NAISTEPÄEV ⟩ Lilled ja roosamanna või hoopis sooline diskrimineerimine?

Lillekandja palub ennast nimetada Tomiks ja ütleb, et tema elus on mitu naist, keda ta väga armastab. «Ma viin neile lilli kahe kimbu kaupa, rohkem ei mahu kätte ja raske tassida ka,» selgitab Tom, kes enda sõnul viib kõigile oma kallitele naistele korra kuus ka niisama lilli. «Naistepäev tähendab mulle eelkõige suurt rõõmu, et tähelepanu on naiste peal. Ja muidugi tänutunnet, sest naised väestavad mehi. Mida mehed üldse ilma naisteta teeksid?»