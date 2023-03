Zelenskõi arutas Guterresiga laia teemaderingi

Ühtlasi arutati laia teemaderingi, mis on seotud Venemaa sissetungiga Ukrainasse.

Guterres saabus teisipäeval Ukrainasse, see on tema kolmas visiit pärast seda, kui Venemaa alustas mullu 24. veebruaril sõda Ukraina vastu.

«Võtmeküsimus on Ukraina kaitse ja kogu rahvusvaheline kord. Agressori hukkamõist. Arutasime härra Guterresega Venemaa vangistuses olevate inimeste olukorda. Vangistatud ukrainlased ning samuti küüditatud täiskasvanud ja lapsed. Peame nad kõik tagasi saatma,» rõhutas Zelenskõi.

«Arutasime toiduga kindlustatust ja Ukraina globaalset rolli toidustabiilsuse tagajana. Meie riigi ja kõigi maailma kohusetundlike riikide huvides on, et Ukrainast pärit toiduainete eksport säiliks,» ütles president.

Guterres rõhutas kolmapäeval oma Kiievi visiidil vajadust pikendada lepet, mis on võimaldanud jätkata sõjas olevast Ukrainast vilja väljavedu.

Guterres lisas, et samavõrra tähtis on töötada selle nimel, et Musta mere kaudu korraldatav eksporditaristu saaks suurima võimaliku kasutuse.