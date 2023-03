Maailmas leidsid naistepäeval aset protestid õiguste piiramise vastu

Samuti on nimekirjas Vene erivägede komandör kindralmajor Nikolai Kuznetsov ja tankikomandör kolonel Ramil Ibatullin, kelle üksusi süüdistatakse süstemaatilises vägistamises ja seksuaalvägivallas Ukrainas.

Lisaks on nimekirjas Lõuna-Sudaani Mayianditi maakonna volinik Gatluak Nyang Hoth ja Kochi maakonna volinik Gordon Koang Biel, kes on kasutanud «seksuaalvägivalda laialdaselt ja süstemaatiliselt sõjataktikana ning preemia ja õigusena konfliktis osalevatele meestele».

Myanmari asesiseministrit Toe Uid süüdistatakse julgeolekuvägedele loa andmises, et «kasutada sunnitud alastust, vägistamist, elektrišokke, suguelundite põletamist ja eksessiivset vägivalda meeste, naiste ja LGBTIQ kogukonna liikmete meelevaldsel kinnipidamisel ja ülekuulamisel».

Ui on Myanmari sõjaväejulgeoleku juhi büroo (OCMSA) endine juht. Ametkond kanti ka eraldi sanktsiooninimekirja, kuna see on kasutanud «süstemaatiliselt ja ulatuslikult seksuaal- ja soopõhist vägivalda».