EKRE valimiskaebus pole veel riigikohtuni jõudnud

Riigikohtu pressiesindaja Arno Põder selgitas Postimehele, et kaebused Vabariigi Valimiskomisjoni otsuste ja toimingute peale tuleb Riigikohtule esitada valimiskomisjoni kaudu ning praeguseks pole kaebus veel nendeni jõudnud. Teadaolevalt on EKRE valimiskomisjonile kaebuse esitanud. «Pärast valimiskaebuse Riigikohtusse saabumist on kohtul selle lahendamiseks aega seitse tööpäeva. Kaebuse lahenduskäik sõltub selle sisust – kohus hindab, kas valimisreegleid on konkreetsel juhul järgitud või esines rikkumisi,» selgitas Põder

«Riigikohus selgitas 2019. aastal, et elektroonilise hääletamise nõuded tuleb sätestada seadusega. Siiani ei ole mitte midagi tehtud. Olemasolev regulatsioon on sisuliselt vabariigi valimiskomisjoni suva, kes loob õigusnormid, korraldab nende täitmist ja samuti ka järelevalvet nende täitmise üle, mis on põhimõtteliselt vastuolus võimude lahususe ja õigusriigi põhimõtetega. See on toonud kaasa olukorra, kus elementaarsed turva- ja kontrollitavuse nõuded on täitmata ning valimised on mittekontrollitavad,» ütles Helme pressiteate vahendusel.