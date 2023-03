Kohus päästis Lüganuse külad õuele tükkiva paekarjääri käest

Mainitud Murru kinnistu on lage väli kahe küla vahel. GoogleMaps ütleb, et Tagaküla ja Matkaküla vaheline kaugus on 500 meetrit. Just selles kohas tahtis osaühing Kaltsiumkarbonaat avada lubjakivikarjääri ning riigi keskkonnaamet andis ettevõttele selleks loa. Kui elanikud kaevandamisloa kohtus vaidlustasid ja see tühistati, siis kaebas keskkonnaamet otsuse edasi kuni riigikohtuni, mis ameti kaebust menetlusse ei võtnud.