Tallinnas põhjustasid purjutajad kaks ohtlikku põlengut

Kell 21.40 teatati häirekeskusele, et Läänemere teel asuva viiekorruselise elumaja ühes korteris on tulekahju. Päästjad tuvastasid saabudes, et korteri elutoas põles diivanvoodi, köögis laudlina ja praht põrandal. Päästemeeskond kustutas põlengu ning joobetunnustega elaniku viis kiirabi haiglasse tervisekontrolli. Tulekahju täpsemad asjaolud on selgitamisel, teatas Põhja päästekeskuse pressiesindaja BNS-ile.