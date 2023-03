Türi vallas hukkus ATV õnnetuses 42-aastane naine

Politsei sai teate traagilisest õnnetusest täna õhtul veidi enne kella viit. Lääne prefektuuri operatiivjuht Maksim Korzin ütles, et koos seltskonnaga ATV matkal olnud naine sõitis esialgsetel andmetel teelt välja, misjärel vajus ta koos sõidukiga kraavi.



«Paraku olid tema vigastused sedavõrd rasked, et tema elu ei õnnestunud päästa ning ta suri sündmuskohal. Politsei siiras kaastunne naise lähedastele ja sõpradele,» sõnas ta. Kõik juhtunu täpsemad asjaolud on veel selgitamisel.