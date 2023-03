Kohus võttis Aivo Petersoni kuni kaheks kuuks vahi alla

Riigiprokuratuur taotles täna Harju Maakohtult kolme mehe vahistamist. Kohus nõustus prokuratuuri taotlusega ning leidis, et kuriteokahtlus on põhjendatud. Kohtu hinnangul võivad mehed vabaduses viibides asuda kriminaalmenetlusest kõrvale hoiduma ja on ka oht, et nad võivad kuritegude toimepanemist jätkata.