Postimehe ajakirjanik Brita-Maria Alas: kui sa siia majja tuled, siis suure tõenäosusega ei taha enam ära minna

Kuidas sa leidsid oma tee Postimehe majja?

Kolm aastat tagasi, kui ma veel Tallinna ülikoolis õppisin, otsis Postimees endale õhtureporterit. Toonane toimetuse juht palus oma kolleegidelt uurida, kas neil on ajakirjanduserialal õppivaid sõpru, kes oleksid huvitatud taolist väljakutset vastu võtma ning nii see pakkumine minuni jõudis. Olin sel hetkel bakalaureuseõppes, mis tähendas, et juba õppekoormus oli niigi suur – siiski olin kindel, et saan hakkama, sest olin töötanud varasemalt õppimise kõrvalt. Töövestlusel sain kinnituse, et siin majas pole ühtegi probleemi oma tegusid teha, sest kõik on läbirääkimiste küsimus. Nii ma 2020. aasta alguses Postimehe majja jõudsingi.

Kuidas sul sisseeelamine läks?

Vanemad tegijad meediamaastikul teavad, et see oli üks pingeline aeg Postimehe ja meediamaastiku jaoks laiemalt. Sattusin põhimõtteliselt keerisesse, kus käisid omakorda kaasas toimetuse argielule iseloomulikud mured ja rõõmud. Samas oli mul väga hea mentor ja kolleeg Loora-Elisabet Lomp, kes näitas ja andis mulle kõik vajaliku, kuidas tööga hakkama saada. Kaks kuud hiljem said meist parimad sõbrad.

Kui siia majja otsitakse inimest, siis võetakse kõik hästi vastu – ma ei ole kordagi kuulnud, et siin oleks olnud see teistmoodi.

Sa oled tänaseks töötanud Postimehes kolm aastat – mis sind siin majas jätkuvalt kinni hoiab?