Loodav koalitsioon liigub vaenukõne seadusega edasi

Reformierakonna esimees Kaja Kallas ütles esmaspäeval pärast kõnelustevooru lõppu ajakirjanikele, et vaenu õhutamine on kavas keelata nii, nagu sellest räägib põhiseadus.

Reformierakonna juhi sõnul on vaenukõne puhul tegemist probleemiga, mida näitab see, et teema peale on mõelnud kõik koalitsioonikõneluste osapooled.