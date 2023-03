Ukraina energiaolukord õnnestus Zelenskõi sõnul normaliseerida

«Arutasime eraldi olukorda energeetikasektoris - see on normaliseerunud. Tegelikult tagame ukrainlaste energiavajaduse kogu riigi vabal territooriumil vastavalt tootmisvõimekusele,» kinnitas Zelenskõi.

President lisas, et ettevalmistused järgmiseks küttehooajaks jätkuvad. See puudutab nii ressursside kogumist ja ka Ukraina energiataristu kaitset.

Märgitakse, et peaaegu aasta on Poola operaatorid aidanud oma Ukraina kolleegidel juhtida elektri-, gaasi- ja naftavõrke sõja ning venelaste poolt energiataristu hävitamise tingimustes. See hõlmab muu hulgas vajalike seadmete tarnimist näiteks Ukraina elektrivõrkude remondiks, mis on kahjustatud Venemaa raketi- ja mürsurünnakute tagajärjel.