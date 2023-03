Põhja-Korea tulistas taas välja kaks ballistilist raketti

«Meie sõjavägi tuvastas kaks lühimaa ballistilise raketti, mis tulistati Lõuna-Hwanghae provintsis asuvast Jangyoni piirkonnast Idamere suunas kella seitsme ajal hommikul. Meie sõjavägi on tugevdanud järelevalvet ja valvsust täiendavateks raketilaskmisteks valmistudes. Säilitades samal ajal täieliku valmisoleku Lõuna-Korea ja USA tiheda koostöö kaudu,» täpsustas armee veidi hiljem.

Põhja-Korea on korduvalt kinnitanud, et tuumarelvad ja raketiprogrammid on mõeldud enesekaitseks.