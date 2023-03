Matsalu kultuuriinimesed saatsid kooli kaitseks avaliku kirja presidendile

«Me kolisime Tallinnast siia vabatahtlikult, keegi ei sundinud meid, minu meelest on see maailma kõige parem koht, kus elada,» ütles videos lapsevanem Kati Rooni. «Aga see ei ole jätkusuutlik, kui ma tunnen, et elan siin kohaliku võimu kiuste. Ma ei nõua, et keegi teeks teed korda. Sõidan sopast teed iga päev, aga tahan, et hoolitaks asjadest, mis on mulle päriselt olulised.»