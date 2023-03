Eesti 200 tõusis reitingutabelis teisele kohale

Norstati poolt iga nädal mõõdetud erakondade toetusnumbrite puhul keskendutakse ka edaspidi nelja nädala koondtulemustele, kuid rõhutatakse viimase nädala küsitlustulemusi juhul, kui nädalastes tulemustes on võrreldes eelmise nädalaga toimunud väga suur muutus või kui viimase nädala tulemus erineb oluliselt nelja nädala koondtulemusest. Sellest tulenevalt on käesoleval nädalal põhjust keskenduda just viimase nädala tulemustele ning mitte nelja nädala koondtulemustele.

Viimase nädala tulemuste põhjal on Reformierakonna toetus võrreldes valimiste nädalaga langenud 2,3 protsendipunkti võrra, kuid edu järgnevate ees on suur. Eesti 200 toetus on tõusnud kolme protsendipunkti võrra ning sellega tõusis esimest korda parlamenti pääsenud erakond reitingutabelis neljandalt kohalt teiseks. Kolmandal kohal on Keskerakond, kelle toetus pole võrreldes valimiste-eelse küsitlusega märkimisväärselt muutunud.