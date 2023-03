Võrklaev: «Katuserahade jama lõpeb ära»

Reformierakonna esindaja Mart Võrklaev tõdes, et nemad on juba aastaid olnud seda meelt, et katuseraha ei peaks jagama. Tema sõnul peaks kõigil olema võrdne võimalus regionaalsete investeeringute jagamises osaleda ning neid taotleda. «Katuserahade jama lõpeb ära ja tulevad regionaalsed investeeringud,» sõnas ta. Postimehele antud kommentaaris sõnas ta, et kuna 2023. aasta eelarve on juba ära otsustatud ja paljud saadikud katuseraha ära jaganud, tuleks asi jutuks võtta järgmist riigieelarvet kokku pannes. «Ma väga loodan, et me selleni ka jõuame. Mitte liiga hea kultuur riigikogus lõppeb,» ütles ta.