Veekeskuses uppunud mees suri, juhtum tõi esile vana murekoha

27-aastase mehe oli temaga samas seltskonnas viibinud naine teadmata põhjustel lükanud Tervise Paradiisi veekeskuses hüppebasseini nelja meetri sügavusse vette, kuhu kannatanu jäi rohkem kui viieks minutiks. Kohale kutsutud valveinstruktor ei asunud ise uppujat päästma, vaid läks vahitorni töökaaslast kutsuma. Tervis Spaa Grupi juht Jaan Ratnik ütles, et instruktor on noor naine, kes leidis, et ei saa ise mehe basseinipõhjast välja toomisega hakkama. Eile tunnistas Ratnik, et naisinstruktor polnud läbinud vetelpäästekoolitust, laupäeval tööl olnud inimestest oli seda teinud üldse ainult üks. Spaajuhi sõnul ei eelda valveinstruktori amet automaatselt vetelpäästja oskusi.