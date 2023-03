Harikrokodill Vanamees on nüüd meie viimane loomaaiaasukas, kes on elanud Mäekalda tänaval paiknenud loomaaias. Ta saabus Tallinna Berliini Tierparkist 1972. aastal. Tema arvatav sünniaasta on 1963. Ajal, mil väike Vanamees munast koorus, ei olnud arvepidamine veel nii täpne kui tänapäeval.