Kaja Kallas Putini vahistamismäärusest: see on samm õiglase kohtupäeva poole

«Rahvusvaheline kriminaalkohus avaldas täna määruse Vladimir Putini vahistamiseks. See on samm õiglase kohtupäeva poole. Putini vahistamismäärus saadab ajaloolise signaali: Ukrainas toime pandud sõjakuritegude algpõhjus on Venemaa juhtide kuritegelikud otsused. See tähendab, et keegi ei ole kohtumõistmise suhtes immuunne, ka riigijuhid mitte. Venemaad juhtiv režiim ei pääse vastutusest,» teatas Kallas ühismeedias.