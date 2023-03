Reinsalu kutsus saatma Euroopa Nõukogus töötavad Venemaa kodanikud koju

«Peame leidma lahenduse olukorrale, kus ka aasta pärast otsuse tegemist ja kestva agressioonisõja tingimustes töötavad Venemaa kodakondsusega isikud endiselt Euroopa Nõukogus. See kahjustab selgelt organisatsiooni usaldusväärsust, mille ülesanne on seista meie ühiste väärtuste, inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi kaitsmise ja edendamise eest. Lisaks ei tohi alahinnata sellega kaasnevaid julgeolekuriske,» ütles Reinsalu.

Ta tõi välja, et on ilmnenud, et Euroopa Nõukogu rahapesu vastase võitlusega tegeleva komitee Moneyval tegevdirektori Igor Nebivajevi isa on Venemaa välisluureameti SVR kindral.