OTSEPILT ⟩ MTÜ Slava Ukraini annab pressikonverentsi

Täna õhtul toimub MTÜ Slava Ukraini üldkoosolek, kus fookuses neli teemat - esimese tegevusaasta ülevaade, juhatuse laiendamine, nõukogu moodustamine ning revisjoni algatamine.

Postimees kirjutas 12. märtsil, et Slava Ukraini nõuandva kogu ja juhatuseni on jõudnud murettekitavad signaalid kahe omavahel seotud Ukraina partneri usaldusväärsuse osas. Juhatus ja nõuandev kogu otsustasid seetõttu tellida finantsauditi ja revisjoni, mille eesmärk on välja selgitada, kas Ukraina partnerte tegevus on olnud piisava tõhususega. Kuni auditi tulemuste selgumiseni otsustati peatada ka väljamaksed nimetatud koostööpartnerile Ukrainas.

«Meie kõigi jaoks on Ukraina rahva abistamise läbipaistvus ja usaldusväärsus äärmiselt oluline. Me loodame tekkinud küsimustele vastuse saada võimalikult kiiresti ning auditi ja revisjoni tulemused avaldada esimesel võimalusel Slava Ukraini üldkoosolekul. Kuni tulemuste selgumiseni ei pea me paraku õigeks kommenteerida kahtluste detaile, mille osas on avalikkusele jõudnud juba kontrollimata ja missiooni kahjustavat müra,» selgitas MTÜ.