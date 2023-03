Zelenskõi: Venemaa karistamise nimel töötavate partnerite ring laieneb

«Tänasin Austriat liitumise eest rühmaga, mis valmistab ette Venemaa agressiooni eritribunali loomist. Tänasin ka Iirimaa peaministrit liitumise eest selle rühmaga. Partnerite ring, kes on valmis tegema koostööd Venemaa karistamise nimel agressiooni eest, pidevalt laieneb ja nii muutub karistusväljavaade üha realistlikumaks,» rõhutas Zelenskõi.

President märkis, et agressioonist põhjustatud kuritegudes süüdlaste kohtu ette toomisest ei piisa.

«Samuti on vaja karistada – täiesti õiglaselt ja seaduslikult – algse kuriteo enda eest, millest said alguse kõik teised selle sõja kuriteod. Seda võimaldab eritribunal. Iga päevaga toome selle loomise lähemale. Esmaspäeval arutati seda küsimust ja meie koostööd Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga ka Londonis korraldatud Euroopa justiitsministrite konverentsil. Pöördusin konverentsil osalejate poole ja kutsusin neid üles toetama kõiki rahvusvaheliste jõupingutuste elemente, et agressorit karistataks,» rääkis riigipea.