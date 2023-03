FOTOD ⟩ Eesti saunakompleks jõudis õnnistuse saatel Ukrainasse

Iga rohelist värvi masin on sõja ajal selgelt märgistatud militaarne sihtmärk. Kõik tsiviilvärvides autod võivad olla aga ka humanitaarmasinad või lihtsalt mahajäetud romud. «Neid on seal omajagu. Seega ei näe meie kompleks sugugi välja nagu Ukraina armeele antud sõjamasin,» kirjutas MTÜ sotsiaalmeedias.

Saunakompleksi autojuht Vitali. Foto: MTÜ Saunad Ukrainasse

Saunakompleksi autojuht oli Vitali, kes on Covidi läbi põdenud endine professionaalne kaitseväelane ja rekajuht. «2021. aasta septembris tuli ta Euroopast, tee peal hakkas pea valutama ja koju jõudes oli ta juba poolsurnud. Järgnesid viis nädalat intensiivravis hingamisaparaatide all. Diagnoosiks Covid. See oli depressiivne aeg, sest iga päev viidi samast intensiivist inimesi välja, lina näo peale tõmmatud,» kirjeldas MTÜ. Ent kaks kuud hiljem võeti Vitalilt hapnikumask. Algul suutis ta ise püsti tõusta vaid paariks sekundiks: kõik lihased olid kärbunud.

Õnnistatud saavad nii autod kui autojuhid. Foto: MTÜ Saunad Ukrainasse

«Umbes samal ajal hakkasid lääne luuretalitused hoiatama, et kohe algab sõda. Vitali juures käis aga iga päev massöör. Kaks kuud järjest. Kui algas sõda, suutis Vitali juba 100 meetrit iseseisvalt kõndida, kuid siis mobiliseeriti massöör ja Vitali sai invaliidsustunnistuse. Teda sõtta ei võeta. Arstid soovitasid tal lihtsalt metsas jalutada,» kirjutas MTÜ ja lisas, et Vitali soovib iga hinna eest Ukrainat aidata.

Püha isa sauna õnnistamas. Foto: MTÜ Saunad Ukrainasse

Kuna Vitalil on invaliidsus, siis ta ei kuulu mobiliseeritavate hulka. «Seepärast saadeti just tema meie saunakompleksi autojuhiks. Ta leiabki, et vigased ja haavatud peaksid kõik tagalas midagi tegema. Elu aga ei ole siiski ideaalselt sätitud. Tal on sõber, kes on korra saanud haavata ja kümmekond korda kõvasti põrutada. Põhimõtteliselt võiks ta juba tagalasse jääda, aga lahingutes sündinud relvavendlus on selline, et mees on rindele aina tagasi läinud,» kirjeldas MTÜ.

Püha isa ei pidanud paljuks ka sauna sisse astuda. Foto: MTÜ Saunad Ukrainasse

«Väga raske on tagalas saada teateid rindelt ja samal ajal tunda, et sa ei kontrolli olukorda. Kummalisel kombel ilmnes siin meie sauna laiem roll. Vana Sambiri linna vabatahtlikud toitsid ja majutasid meid tasuta. Seejärel toodi meie masinatesse veel annetusi, et me viiksime neid rindele,» kirjutas MTÜ.