Riigikohtu juht toetab riigikohtuniku kandidaadina Vahur-Peeter Liini

Villu Kõve märkis, et Vahur-Peeter Liinil on juba pikk töökogemus kohtusüsteemis ja paralleelselt on ta tegutsenud ka õppejõuna. «Vahur-Peeter on näidanud end oma töös asjatundliku, usaldusväärse, põhjaliku ning kindlasõnalise ja hea suhtlusoskusega kolleegina. Kõigil Vahur-Peetriga koos töötanuil jagub tema suhtes vaid kiidusõnu. Ootan Vahur-Peetri panust tsiviilkolleegiumisse iseäranis menetlusõiguse ja tööõiguse eksperdina,» ütles riigikohtu esimees.