Endine korruptsioonivastase erikomisjoni juht Artur Talvik sõnas Postimehele Elmar Vaheri kahtlustust kommenteerides, et 2016. aastal Vaheri tegemisi uurides oli lisaks avalikuses ilmunud skandaalile ka õhus kahtlus, et Vaher on oma positsiooni kuritarvitanud, kuid seda ei suudetud tõestada.