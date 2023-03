Kõlvart: Keskerakonnale on uut erakorralist kongressi vaja

Keskerakond leppis riigikogu valimistel kõigest 16 kohaga ning kehv tulemus on pannud kahtlema, kui turvaline on Jüri Ratase positsioon erakonna esimehena. «Kas peaks tulema muutusi erakonna juhtimises? Ma arvan, et kindlasti selline ootus on erakonnas olemas. Aga ma ei arva, et seda tuleks dramatiseerida,» kinnitab Kõlvart ERRi raadiouudistele .

Kõlvart arvab, et kui juhatuses tõstatakse kongressi küsimus, siis seda tuleb toetada ning erakonnale on pigem seda ka vaja.

Kuidas kommenteerib Kõlvart Mihhail Stalnuhhini ning Aivo Petersoni kõrget toetust? «Pole midagi teha, valija tegi enda valiku ja nüüd peame tegema ka järeldusi, miks oli vaja uue poliitilise organisatsiooni sündi ning mida see pikemas perspektiivis tähendab. Eelkõige tuleb teha analüüsi, mida meie oleme teinud valesti, et ei leidnud piisavalt toetust. Alati on näha lihtne probleemi selles, et on tekkinud konkurendid. Aga esimene asi, millest tuleb aru saada, on ikkagi enda tegemata töö.»