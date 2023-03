Põhiseadusele viitamine ja mõista andmine, et hetkel kehtiv vaenukõne regulatsioon pole põhiseadusega kooskõlas, on novaatorlik argumentatsioon. Ja see on vale. Ei Eesti riigikohus ega õiguskantsler pole midagi arvanud ega otsustanud, et praegune seadus oleks põhiseadusega vastuolus. On päris kindel, et riigikohus ega õiguskantsler põhiseaduslikkuse probleemi ei näe.