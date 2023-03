Ratas teeb Keskerakonna volikogule ettepaneku erakorralise kongressi kokkukutsumiseks

Ratas tõi välja, et erakonna tulemus valimistel on toonud eri hinnanguid, miks seis selliseks kujunes ning milliseid muudatusi on vaja teha. Seda juhatuses ka arutati. «Leian, et erakond ei pea 16 mandaadi pärast oma juuri läbi lõikama ja tegema kardinaalseid muudatusi. Küll aga tuleb uuendada programmi, tõsta veelgi pädevust ja suunata fookust lisaks sotsiaalvaldkonnale ja tervishoiule ka keskkonna- ja majandusteemadele ning küsimustele, mis puudutavad haridust, noori ja nende muresid,» tõi Ratas välja.