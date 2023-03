Kõlvart: seni ei ole keegi peale minu avalikult öelnud, et soovib kandideerida

«Ma ei lähe riigikokku ja jätkan Tallinna linnapea ametis. Lubasin seda enne valimisi ning jään ka selle juurde,» rääkis Kõlvart. Ta märkis, et praegu ei ole veel teada, kas erakonna volikogu kuulutab välja erakorralise kongressi või mitte. «Ja muidugi ei ole võimalik ennustada kongressi tulemusi ehk seda, kelle erakond esimeheks valib,» lisas Kõlvart.

«Korraga erakonna esimehe ja linnapea ametis olla on võimalik. Nagu on riigi tasandil võimalik ja iseenesestmõistetav, et üks inimene kannab nii oma koduerakonna esimehe kui ka peaministri rolli,» rõhutas Kõlvart.