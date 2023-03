Zelenskõi lubas venelastele rünnakute eest kohast vastust

«Kindlasti vastame okupandile iga meie linnadele suunatud rünnaku korral. Tänased Venemaa õhulöögid Zaporižžjale ja öine rünnak Kiievi oblastile. Kõik need Venemaa rünnakud saavad nii sõjalise, poliitilise ja juriidilise vastuse. Venemaa on seda sõda kaotamas,» rõhutas Zelenskõi.

«Mul oli au toetada meie sõdureid, kes kaitsevad riiki kõige karmimates rindetingimustes. Andsin üle riiklikud autasud, tänasin meie sõdureid nende julguse ja vastupidavuse eest. Ukraina eest, mida me just tänu sellistele kangelastele suudame kaitsta. Tänu kõigile, kes võitlevad Venemaa kurjuse vastu,» ütles Zelenskõi.

Zelenskõi sõnul on valus vaadata Donbassi linnu, kuhu Venemaa on toonud kohutavaid kannatusi ja endast järgi jätnud vaid varemeid.

«Peaaegu pidev, igatunnine õhurünnaku sireen Kramatorskis, pidev mürskude oht ja pidev oht elule. See on siia tulnud Vene kurjus. On ilmne, et terroririiki ei saa peatada miski muu peale ühe asja ehk meie võidu. Ja me tagame selle,» kinnitas president.