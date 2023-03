Maakohus mõistis Allain Karuse endale ja tütrele häälte ostmises süüdi

«Valimisvabadus on riigi ausa toimimise jaoks oluline väärtus, mistõttu on valimisvabaduse rikkumine käsitletav kuriteona,» nentis Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokurör Allar Nisu. «Kriminaalmenetluses kogutud tõendid on nüüd ka kohtu hinnangul kinnitanud, et vähemalt kümnele inimesele pakuti varalisi hüvesid, et nad ei valiks kohaliku omavalitsuse valimistel oma südametunnistuse järgi, vaid annaksid hääle neid mõjutanud inimese suuniste põhjal. Lisaks pidas kohus tõendatuks, et süüdistatav müüs endaga seotud äriühingu kaudu ebaseaduslikult diislikütust, millega teenis kriminaaltulu,» kirjeldas ta.