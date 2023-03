Telefonikelmid on asunud esinema rahandusministeeriumni töötajana

Haabestis elavale 23-aastasele mehele helistas ennast rahandusministeeriumi töötajana tutvustav mees, kes väitis, et pangatöötajad on kasutanud ära kannatanu andmeid ja võtnud laenu teistest asutustest. Mehele öeldi, et pettuse lõpetamiseks on vaja vahetada tema kontonumber ja kanda raha ühelt kontolt teisele, teatas Põhja prefektuuri pressiesindaja BNS-ile.