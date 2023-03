Kaja Kallas: kriiside lahendamises on oluline roll naistel

Konverentsil esinesid kriisijuhtimiskogemusega tippjuhid poliitikast ja avalikust sektorist, kaitseväest ning sisejulgeoleku valdkonnast, samuti teadlased ja eksperdid.

Peaminister Kaja Kallas ütles pöördumises, et viimased aastad on möödunud jätkuvate kriiside tähe all, mille lahendamises on oluline roll naistel. «ÜRO hinnangul tõstab naiste osalus rahuprotsessides 35 protsendi võrra tõenäosust, et rahu kestab vähemalt 15 aastat. Meestel ja naistel on erinevad elukogemused ning peame mõlemaid kaasama, et jõuda toimivate lahendusteni,» ütles Kallas.

Terviseameti juhina koroonakriisi hallanud Merike Jürilo hindas, et kriisiajal on naisjuhil meeste ees enamasti eelis. «Märgatakse paremini, kui kaugele saab lahenduste otsijaid suruda, et nad tegeleks lahenduste otsimisega, mitte ei upuks müra sisse ära. Kriisis peab inimene tundma, et temast hoolitakse, siis on ta valmis minema ja Eesti heaks tegutsema,» rääkis Jürilo ning lisas, et julgem tegutsemine ei tähenda alati jõulisemat käitumist.

Põhja-Tallinnas politsei välijuhina töötanud politseikolonelleitnant Sirle Loigo tõi välja, et pingelistes olukordades tänaval saavad naispolitseinikud üldjuhul paremini hakkama kui mehed.

«Naised on paremad läbirääkijad, rahulikumad. Kuigi oskused on head ja liigutused kiired, ei ole tahtmist hirmsat moodi oma jõudu demonstreerida. Enne, kui hakatakse vajadusel kedagi maha murdma, jagub üldjuhul viimase piirini kannatlikkust, et rääkida sõnade ja mitte kätega,» selgitas politseijuht erinevusi.