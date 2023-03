Paet: Hiinal ei ole õigust Taiwani vastu jõu kasutamiseks

Paet ütles, et kuigi EL peab jätkuvalt kinni ühe-Hiina poliitikast, siis EL ei kavatse sallida Hiina ühepoolseid katseid muuta status quo'd ja veelgi vähem jõu kasutamist. «Hiina sõjalised provokatsioonid on vastuvõetamatud ja kujutavad endast suurt ohtu kogu piirkonna rahule ja stabiilsusele,» ütles Paet. «See piirkond on ELi jaoks väga oluline nii paljude lähedaste partnerite tõttu kui ka seetõttu, et ühel meie liikmesriigil Prantsusmaal on seal ülemereterritooriumid.»