Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats asub tööle riigikogusse

«Olen igavesti tänulik selle eest, et mustamäelased mind omaks võtsid ning ulatasid linnaosa arendamisel abikäe. Just see ühtsuse jõud kannab edasi. Igasuguse ilmaga. Minu selja taga on inimeste usaldus, mida tuleb nüüd õigustada, seda vastutust väärikalt kanda,» ütles Laats, teatades, et suundub riigikogusse.