FOTOD JA VIDEO ⟩ Jõe tänaval suleti kaks gaasitrassi, ohuala reeglid kehtivad endiselt

Kell 9.09 teatati, et kaevetööde käigus vigastati Tallinnas Jõe tänaval asuvat gaasitrassi. Inimesi evakueeritakse ning politsei reguleerib liiklust. Ohualaks on Jõe tänaval määratud 100 meetrit.

«Praegu on nii, et ohualasse jäi kuus hoonet, kust inimesed on evakueeritud. Gaasiavariigrupp on sulgenud ühe suure gaasikraani ja teist asuti sulgema,» lausuti päästeametist Postimehele. «Päästjad tuvastavad, kas kuhugi on kogunenud suuremat gaasi, et gaasiplahvatust ei tuleks,» lisati päästeametist.