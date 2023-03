Politsei: elamutest varastatakse kõike müügikõlblikku

«Hoovidest varastatakse sinna jäetud tehnikat, aiatööriistu ja ka kallimaid grille. Kodudest varastatakse peamiselt ehteid, raha ja tehnikat,» vahendas turvafirma G4S Grünbergi sõnu.

Lisaks tõi Grünberg esile, et vargad liiguvad eelkõige seal, kust on kõige lihtsam varastada ja kus on vahelejäämisvõimalus väiksem. Ohus on hooned, mis on eraldatud paigas ning kus naabreid ei ole silmapiiril.

G4S paneb kõigile südamele, et suvilast lahkudes tuleks piirkonnas aasta ringi elavatel naabritel paluda suvekodul silma peal hoida. Linna tuleks seejuures kaasa võtta kõik väärtuslikud esemed, sealhulgas tööriistad ja tehnika. Kodust pikemaks ajaks lahkudes tuleb lukustada kõik uksed ja sulgeda aknad.

«Tõmba kardinad akna ette, paigalda valveseadmed ja automaatne valgustus, mis reageerib liikumisele. Hoovidega hoone puhul vaata üle, ega sinna ole jäetud midagi väärtuslikku: aiatööriistu, tehnikat, jalgrattaid, grille või muud,» soovitas G4S. «Kui avastad, et sinu koju on sisse murtud, helista numbrile 112 ning oota politsei saabumist. Kindlasti ei tohi enne tuppa siseneda ega midagi puutuda, sest politsei kogub esemetelt tõendeid – sõrmejälgi, DNAd ja muud –, mis hiljem varga tabamisel aitavad. Samasugust tuge annab uurimisele valvekaamera, mis võis päti pildile püüda.»

G4Si kinnitusel on näiteks Viljandimaal selle aasta alguses olnud ridamisi sissemurdmisi, mille taga on seltskond, keda ei peleta eemale isegi naabrivalve ega tõsiasi, et inimesed võivad samal ajal majas magada. Varaste ohvriks langenud Anu Vahtra-Hellat teatas sotsiaalmeedias, et varastele pakuvad huvi aiata eramajad, mille vähemalt üks külg on naabrite eest varjatud või valgustamata ja kaamerateta.