VIDEO ⟩ Kallas: täiendavat raha nõudvad teemad oleme pannud tabelisse ja hakkame neid üle vaatama

Ei, see ei ole kuidagi ohvrite toomine. Küsimus on eelarve revisjonis: kuidas see töötaks oleks nii, et mitte ei võeta vana eelarvet, mis on, ja ei vaadata, mida kõike võiks veel teha. Vaid tegelikult ministeeriumid peaksid kõiki kuluridasid tulema esitlema ja neid kaitsma. Selge on see, et paari kuuga seda ära ei tee. Pigem peaks see olema nelja aastaga tehtud protsess. Et niimoodi kõik läbi käia, mitte lihtsalt, et need asjad, mis me teeme, neid teeme ja siis teeme veel lisaks. Vaatame sinna sisse, miks ja mille jaoks.