Läänemets: teeme kõik, et koalitsioon lõpuks kokku saaks

Nagu just pressikonverentsil kuulsime, siis nüüd on käes see hetk, kus tuleb hakata tegema raskeid otsuseid, tuleb hakata vaidlema. Mis see tegelikult tähendab? Kas ka seda, et midagi tuleb nendest asjadest n-ö kõrvale visata, milles sai möödunud nädalatel kokku lepitud?

Ütleme nii, et me pole üheski rahaasjas kokku leppinud. Need on asjad, mida me vaatame üle ja vaatame ka tulupoolt üle. See, et riigieelarvest on väga suured summad puudu, sotsiaaldemokraatide jaoks üllatus ei ole. Enne valimisi – ma tahan rõhutada – ainukese erakonnana me rääkisime sellest, et riigieelarves on küsimus selle tulupoolega ja me ütlesime selle ka ära, et ükstapuha, milline erakond valitsust moodustama hakkab, ta kindlasti peab tegelema maksupoliitiliste muudatustega ka.