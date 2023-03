Uuring: jäätmete liigiti kogumine on tallinlaste seas kasvanud

Korraldatud jäätmeveo teenusega on valdav osa tallinlastest rahul, kõige enam ollakse rahul teeninduse sõbralikkuse ning kontakti saamise kiirusega. Linlastest 45 protsenti toetab, et segaolmejäätmete äraveo hind oleks kõrgem kui liigiti kogutud jäätmete äraveo hind.

Tallinlastest 42 protsendil on viimase kolme aasta jooksul jäänud üle mööblit, mida nad enam ei vaja. Neist 29 protsenti on ebavajalikust mööblist vabanemiseks valinud mööbli müümise või ära andmise ning 32 protsenti on viinud mööbli oma transpordiga jäätmejaama. Huvi katkise mööbli juhendaja käe all ise parandada väljendas 43 protsenti küsitletud tallinlastest.

Linlastest 80 protsenti on viimase 12 kuu jooksul müünud või andnud ära oma vanu asju teistele kasutamiseks ning enam kui pooled on ostnud või saanud ise teistelt kasutatud asju. Ligi 76 protsenti on parandanud katkiseid asju, et neid pikemalt kasutada ning 23 protsenti on asju rentinud nende ostmise asemel. Neli viiendikku on aasta jooksul proovinud vähendada ka toiduraiskamist.