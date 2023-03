Kõlvart: tuleb jätkata Tallinna haigla projekti elluviimist

Linnapea nentis, et tuleb jätkata Tallinna haigla projekti elluviimist. «Vastavalt Eesti riigi ja Euroopa Komisjoni vahel sõlmitud taasterahastu lepingule on seatud projekti realiseerimiseks kindel ajaraam ja kontrollipunktid, mille esimese punkti on Tallinna linn täitnud. Meil ei ole võimalik juba alustatud töid pooleli jätta – seda enam, et linn on investeerinud ainuüksi projekteerimiseks ligi neli miljonit eurot,» lausus linnapea ning lisas, et Tallinn on jätkuvalt valmis omalt poolt kehtivat lepingut täitma ja projektiga jätkama.